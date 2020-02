Promozione B, la “reggina” della 20^ giornata: il derby fa sorridere il San Giorgio

L’importantissima vittoria contro la quotata Bagnarese, vale al San Giorgio la copertina di RNP riguardante il campionato di Promozione.

Il derby reggino tra San Giorgio e Bagnarese, metteva in palio punti molto importanti. Da una parte la necessità di uscire dalla zona playout, dall’altra quella di consolidare la propria posizione in ottica playoff. A fare festa sono stati i neroverdi di Peppe Verbaro, i quali al momento sarebbero di nuovo salvi senza passare dalla bagarre degli spareggi-salvezza. Cangeri e Tchantura hanno firmato il 2-0 locale, certificando che questo San Giorgio ha cambiato marcia soprattutto in casa: quello di sabato scorso infatti, è il sesto risultato utile consecutivo ottenuto sul campo amico, un campo che ha visto rallentare persino la capolista Stilese.

VOTO: 7.