La Reggina ed i cartellini gialli: il rischio squalifica rimane per tre giocatori

Verso Reggina-Ternana, sono tre i giocatori che salterebbero Catania in caso di ammonizione.

La quarta ammonizione stagionale rimediata al Razza di Vibo Valentia, costringerà Dimitrios Sounas a guardare dagli spalti la partitissima tra Reggina e Ternana, visto il turno di squalifica comminatogli oggi dal Giudice Sportivo.

In vista della partitissima di lunedì sera, restano tre i calciatori a rischio stop.

Si tratta di capitan De Rose, De Francesco e Reginaldo, i quali verranno automaticamente squalificati per un turno in caso di ammonizione. Un cartellino giallo, porterebbe i giocatori menzionati a saltare la trasferta di Catania, in programma domenica 16 febbraio.