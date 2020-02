Accadde oggi: Monza 1990, la maledizione degli undici metri…

4 febbraio 1990, serie B, terza giornata di ritorno. Dopo aver battuto il Cagliari nello scontro diretto, ed essersi vista assegnare il 2-0 a tavolino in merito alla trasferta di Parma, la Reggina sembra volare verso la serie A, e si presenta al Brianteo di Monza da terza in classifica (all’epoca, in massima serie salivano direttamente quattro squadre).

L’entusiasmo che si respira attorno agli amaranto è altissimo, in Lombardia si presentano oltre 5.000 sostenitori, i quali oltre a riempire la Curva Nord riservata agli ospiti trovano posto anche in tribuna e nei distinti, rappresentando più della metà del pubblico presente allo stadio. Il tifo ospite è stellare, la Reggina gioca praticamente in casa a dispetto di una gara decisamente bruttina, in cui entrambe le squadre pensano prima a non prenderle.

L’amarezza, è tutta in coda. A 20 minuti dalla fine infatti, i biancorossi locali passano in vantaggio con un guizzo improvviso di quell’Edy Bivi, che l’anno prima aveva trasformato il primo rigore della Cremonese, nel “traumatico” spareggio di Pescara.

Già, i rigori…Il popolo reggino, ancora una volta, vede la serie A allontanarsi dagli undici metri. All’88’, il direttore di gara assegna la massima punizione alla compagine dello Stretto, che ha l’occasionissima per pareggiare e portare a cinque i risultati utili consecutivi. Nonostante il rigore sbagliato tre settimane prima nella vittoriosa gara contro il Licata, dagli undici metri si presenta nuovamente Fulvio Simonini, diventato un autentico eroe della tifoseria per aver deciso il derby di Messina. La conclusione, fiacca e poco angolata, viene respinta dal portiere brianzolo dell’epoca, Pinato.

Monza-Reggina finisce 1-0. Mani nei capelli per gli Ultras amaranto, i quali “perdonano” comunque il loro beniamino, come testimonierà lo striscione esposto dalla Nord nella successiva gara interna col Padova: SIMONINI E’ TUTTO….TUTTO OK!!! Ma questa, è un’altra storia…

Di seguito, la formazione amaranto di quel 4 febbraio di 30 anni fa.

SERIE B 89/90, 3^ giornata di ritorno (4/2/1990)

MONZA-REGGINA 1-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise (Visentin), Pozza, Pergolizzi, De Marco (Mariotto), Bernazzani, Paciocco, Orlando, Simonini. Allenatore: Bolchi.

Marcatore: 25′ st Bivi.

Note- Spettatori 9.000, di cui oltre 5.000 reggini. Al 43′ st Pinato (M) ha parato un calcio di rigore a Simonini (R).