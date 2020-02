Prima Categoria D, la “reggina” della 17^ giornata: Cinquefrondese, tris alla capolista

Colpaccio ai danni della capolista Borgo Grecanico, la Cinquefrondese resta seconda e si aggiudica la copertina di RNP.

La Cinquefrondese è tornata a volare. I biancocelesti hanno dimostrato a chiare lettere che il periodo di flessione è solo un ricordo, come testimoniano le tre vittorie consecutive ottenute nelle ultime tre partite. Quella di domenica scorsa è davvero un capolavoro, in quanto arrivata contro il Borgo Grecanico, corazzata che da novembre in poi aveva conosciuto solo la parola vittoria. I ragazzi di Perna si confermano “bestia nera” della capolista, sconfitta anche al ritorno, e si godono l’eccellente prova di Moumen (doppietta per lui). Il secondo posto parla chiaro, questa Cinquefrondese può sognare fino all’ultimo.

VOTO: 8.