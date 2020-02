Gallico Catona, a Bovalino un punto pesantissimo

Il Gallico Catona ha spezzato la spirale negativa. Un ottimo punto in rimonta quello conquistato a Bovalino, grazie alla rete su rigore dell’argentino Herrada, autore di un’ottima prestazione al pari dell’attaccante Gennaro Sabatino.

Pur proponendo uno spregiudicato 4-3-3, il Comprensorio ha messo in mostra una difesa impeccabile, ottenendo il secondo punto esterno stagionale dopo quello di Croce Valanidi del 22

settembre dello scorso. Confortante l’atteggiamento della compagine allenata da Giandomenico Condello, che così ha ben festeggiato nel migliore dei modi i suoi 40 anni. Tornando ai calciatori, sugli scudi anche il capitano Peppe Marcianò e il fuori quota Lombardi, migliori in campo.

Rossazzurri ad un punto dal Soriano, prima squadra ad oggi a trovarsi fuori dal confine playout. L’obiettivo resta quello della salvezza diretta, ed in tale ottica l’1-1 di Bovalino risuona come un toccasana per il morale. L’aspetto fondamentale su cui far leva in queste ultime dieci gare, riguarda sempre la continuità di rendimento, vera pecca di questa stagione.

Domenica il delicato match interno contro la blasonata Morrone, compagine che mira ai playoff. Partita complicatissima, ma un acuto da tre punti potrebbe rappresentare la spinta decisiva per un Gallico Catona che guarda al futuro con rinnovata fiducia.

Giuseppe Calabrò