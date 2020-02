Reggina, per Guarna un’altra reazione da numero uno

Così come successo all'inizio del girone d'andata, il portiere era finito nel mirino delle critiche: il riscatto a Vibo, con un intervento decisivo.

Due errori “pesanti” a Castellammare, qualche leggerezza nel ko contro la Virtus Francavilla, il rinvio sballato nei secondi che hanno preceduto il pareggio del Bari. Nelle ultime settimane, il rendimento di Enrico Guarna aveva suscitato qualche perplessità, con annesse critiche.

Una situazione che il portiere aveva già vissuto lo scorso settembre, a seguito della papera di Bari (preceduta, lo ricordiamo, da un netto fallo ai suoi danni, incredibilmente non sanzionato) e della prestazione balbettante di Terni. In quella circostanza, il numero uno amaranto rispose alla grande, iniziando con una parata decisiva contro il Catania e proseguendo in tante altre occasioni (vedi Reggina-Picerno e Monopoli-Reggina), nelle quali i suoi interventi hanno avuto un peso enorme ai fini del successo.

Al Razza di Vibo, la storia si è ripetuta. Sul punteggio di 0-0 infatti, l’estremo difensore ha letteralmente salvato il risultato, allungandosi alla sua sinistra e deviando il “perfido diagonale” scagliato da Bernardotto. Una parata di grande livello, accompagnata da interventi in uscita che questa volta sono risultati impeccabili.

Guarna e la Reggina, una reazione da vincenti per un cammino che sembra proprio sia ricominciato nel migliore dei modi.

f.i.