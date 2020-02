Eccellenza, 20^giornata: nessuna vittoria, nessuna copertina…

Così come per la serie D, anche in Eccellenza questa settimana non vi sono squadre “da copertina” secondo il giudizio di ReggioNelPallone.

La ReggioMediterranea ha rimediato una sconfitta pesantissima in casa del pericolante Soriano (primo ko della gestione Misiti), subendo la rete decisiva in pieno recupero. Trasferta da dimenticare anche per il Locri, che sul campo dell’Isola Capo Rizzuto ha subito un 3-1 che rischia di compromettere definitivamente le ambizioni playoff degli amaranto jonici, già penalizzai di 3 punti la scorsa settimana.

Muove la classifica il Bocale, ma lo 0-0 casalingo col Sambiase non può certo essere accolto trionfalmente, visto che i biancorossi hanno perso l’opportunità di agganciare i diretti avversari. Sorriso a metà, per Bovalinese e Gallico Catona: l’1-1 maturato nel derby-salvezza fa sicuramente più felici gli ospiti, capaci di evitare nel finale la quinta sconfitta di seguito, ma ad oggi entrambe le squadre sarebbero costrette a disputare i playout…