Serie D girone I, 22^ giornata: un altro turno senza copertina…

Palmese e Roccella, due sconfitte da mani nei capelli. La Cittanovese regge solo un tempo in casa del Savoia.

Per la seconda settimana di fila, le compagini reggine hanno vissuto una domenica amara. Ma se nel turno precedente almeno la Cittanovese era riuscita a portare a casa un punticino, questa volta il ko ha riguardato tutte e tre le squadre nostrane.

Al termine di un autentico festival del gol, la Palmese ha ceduto in casa al Castrovillari (3-4 il punteggio finale). Grande rimpianto per i neroverdi, i quali dopo aver rincorso l’avversario erano riusciti a trovare il 3-3, salvo poi subire un’altram rete e sbagliare il rigore del 4-4 in pieno recupero.

Ko cocente anche per il Roccella, che proprio come la settimana precedente è passata dalla vittoria alla sconfitta sui titoli di coda. Jonici in vantaggio sul campo del Giugliano al minuto 75, ma tra il 92′ ed il 94′ è arrivata l’incredibile beffa (3-2).

Infine, la Cittanovese. Sul difficilissimo campo di Torre Annunziata, i giallorossi hanno resistito per 56 minuti, salvo poi cedere il passo al Savoia e soccombere per 3-0.