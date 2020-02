Serie C, il girone B: il Vicenza stecca, la Reggiana ne approfitta. Atzori evita il ko al 94′

Ultime News

L’incredibile cavalcata che lo scorso anno ha portato la Juve Stabia in B a dispetto di ogni pronostico di inizio campionato, è valsa a Fabio Caserta la panchina d’oro edizione 2018/2019. Un riconoscimento...

Reggina

Difesa impenetrabile, capacità di gestire il vantaggio per tutto il secondo tempo e di ribattere colpo su colpo ad un avversario che in quanto a velocità sembrava avere più birra in corpo. Queste, le armi principali (clicca...