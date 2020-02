Sambiase, il migliore di RNP: Urquiza, la rivincita dell’ex

ECCELLENZA – 20^ giornata

Bocale ADMO-Sambiase 0-0

Il migliore in campo di RNP per il Sambiase: Facundo Urquiza – Arrivato in giallorosso nel mercato di dicembre, Urquiza è diventato subito un tassello prezioso nello scacchiere tattico di mister Fanello. Contro il Bocale ha dato il massimo e molto di più, soprattutto grazie a motivazioni speciali, su tutte quella di mettersi in evidenza contro la sua ex squadra, dato che Urquiza aveva indossato la maglia biancorossa nella prima parte della passata stagione, trovando tuttavia poco spazio e lasciando Reggio Calabria a dicembre 2018 per trasferirsi in Sicilia. Dal suo approdo al Rosolini nella scorsa annata, per lui è stato un crescendo continuo, come si è visto nell’odierno match dove ha duellato dal primo all’ultimo minuto con il connazionale Achaval, una sfida appassionante che nel primo tempo ha visto l’attaccante prevalere in alcune situazioni; Urquiza si è fatto valere e in particolare nella ripresa, ha preso per mano la retroguardia giallorossa.