Le pagelle di ReggioNelPallone: prestazione impeccabile del difensore, passato in breve tempo da riserva a grande protagonista.

Come nella gara col Bari, anzi ancora meglio. Daniele Gasparetto, alla seconda apparizione come titolare, sfodera un’altra prova da protagonista assoluto al centro della retroguardia, fermando i diretti avversari attraverso chiusure perfette. Autoritario con i piedi, straripante di testa, l’ex Ternana non perde un duello.

Premio meritato, per un calciatore da categoria superiore che ha sputo aspettare pazientemente il proprio momento. E’ lui, il migliore in campo di RNP per quanto riguarda Vibonese-Reggina.

Gasparetto 7 (il migliore)– Nel gioco aereo è insuperabile, guida il terzetto difensivo senza nessuna sbavatura.