Fabio Caserta orgoglio reggino, è lui il miglior tecnico della serie C 2018/2019

L’incredibile cavalcata che lo scorso anno ha portato la Juve Stabia in B a dispetto di ogni pronostico di inizio campionato, è valsa a Fabio Caserta la panchina d’oro edizione 2018/2019. Un riconoscimento meritatissimo per l’allenatore di Melito Porto Salvo, rimasto a Castellammare anche per la stagione in corso (al momento, i campani sarebbero salvi).

Il premio è stato assegnato a Coverciano, a votare sono stati gli stessi tecnici. La panchina d’oro della serie A è invece andata a Gianpiero Gasperini , mentre quella della serie B a Fabio Liverani.

Non è la prima volta che un allenatore nato a Reggio si aggiudica l’ambito premio. Nel 2011/2012 toccò infatti a Mimmo Toscano, che all’epoca portò in B la Ternana.