Bocale, il migliore di RNP: Brancati, vittoria nel duello tra capitani

ECCELLENZA – 20^ giornata

Bocale ADMO-Sambiase 0-0

Il migliore in campo di RNP per il Bocale ADMO: Pasquale Brancati – Non è una novità ormai avere lui o Guerrisi (altra prestazione sontuosa in mezzo al campo) tra i migliori del Bocale. Brancati onora al meglio la fascia da capitano ereditata da Secondi a causa della squalifica, e anche in questo caso non è una novità: a Isola Capo Rizzuto, qualche settimana fa, ci era anche andato in gol con la fascia al braccio. Contro il Sambiase mister Laface lo colloca a sinistra, un’intuizione decisiva: Brancati duella per tutta la partita con l’altro capitano, Bernardi, cliente non facile, il quale le prova tutte per passare su quella corsia. Il difensore biancorosso lotta senza risparmiarsi come al solito, incassa colpi e li restituisce, giocando sempre a testa alta, con intelligenza e temperamento, come ci si attende da un calciatore con il suo carisma e la sua esperienza. E Brancati, come ben sa mister Laface, difficilmente tradisce le attese.