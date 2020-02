Vibonese-Reggina, a mente fredda: quelle ripartenze che gridano vendetta…

Gli spazi lasciati dai rossoblù potevano essere sfruttati in maniera più incisiva, troppi gli errori quando si è trattato di incanalare il gioco per via centrale.

Difesa impenetrabile, capacità di gestire il vantaggio per tutto il secondo tempo e di ribattere colpo su colpo ad un avversario che in quanto a velocità sembrava avere più birra in corpo. Queste, le armi principali (clicca qui), che hanno portato la Reggina a sbancare il Razza di Vibo Valentia. Doti che hanno mascherato una costruzione di gioco che si è accesa a tratti, risultando troppo prevedibile.

Riguardo l’imprevedibilità, ha pesato e non poco l’assenza forzata di Rolando, uscito poco prima della mezz’ora ma di fatto infortunatosi una decina di minuti prima. Senza nulla togliere a Blondett (adattamento perfettamente riuscito anche ieri) e Liotti (ieri l’ex Pisa ha convinto), essere privi di elementi di spinta ed incisività in zona offensiva come Rolando, Garufo e Bresciani, significa perdere tanto in quanto a consistenza sulle fasce. Non è un alibi, è un dato di fatto.

E’ soprattutto nelle imbucate per via centrale tuttavia, che la Reggina ha peccato. Contro un avversario che come di consueto ha disposto un baricentro alto, la capolista ha avuto parecchie possibilità di ripartire e fare male, ma è mancato l’ultimo passaggio, quello in grado di liberare gli attaccanti. In tal senso, mister Toscano aveva preparato la mossa Rivas per fare male in velocità, consapevole degli spazi che si sarebbero creati: pur muovendosi tantissimo tuttavia, l’honduregno è stato troppo precipitoso proprio al momento della scelta finale. Lo stesso dicasi per Reginaldo, il quale si è inserito spesso con i tempi giusti tra le maglie rossoblù, vanificando il tutto con scelte frettolose. Ed è proprio quando gli errori in appoggio (verificatisi anche quando si è trattato di provare a scavalcare la linea locale con lanci da dietro) cominciano a superare il “limite consentito”, che rischi di apparire in debito d’ossigeno molto più di quanto in realtà lo sei veramente.

Dettagli da limare e tematiche su cui riflettere, in vista della partitissima di lunedì prossimo…

f.i.