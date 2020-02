Vibonese-Reggina, a mente fredda: sacrificio e personalità per una vittoria pesantissima

Al Razza partita "sporca" e tiratissima, in perfetto stile serie C: gli amaranto l'hanno vinta perché sono riusciti a trasformare la necessità in virtù...

Ci sono partite che possono esprimere bellezza pur senza esprimere spettacolo. E’ il caso di Vibonese-Reggina, gara che pur regalando pochissime emozioni a livello di palle-gol (soprattutto nel secondo tempo), ha visto i ventidue in campo lottare su ogni pallone dall’inizio alla fine, con grande intensità. Sta proprio nella battaglia, la bellezza della sfida del Razza, rimasta in bilico fino al triplice fischio del signor Gariglio.

Nell’economia di un campionato, non ci stancheremo mai di ripeterlo, non pesano le goleade o le vittorie facili facili, nelle quali a te riesce tutto ed all’avversario poco o nulla. L’ago della bilancia viene spostato dalle partite “sporche”, in cui emerge la personalità. Vibo Valentia, per la capolista Reggina, rientra nella tipologia di gara appena descritta. Ed è per questo che i tre punti portati via dal Razza, al di là del fatto che hanno consentito di aumentare il vantaggio sulla Ternana, sono pesantissimi.

Attraverso la personalità, la compattezza tra i reparti ed un’ottima fase di recupero-palla (doti ritrovate già nel big match col Bari), la Reggina ha saputo sopperire alle imprecisioni in fase di spinta, acuite dall’uscita per infortunio di Rolando, arma preziosissima sugli affondi e sull’uno contro uno. La fotografia di quanto appena detto, è il recupero di Sarao, che al minuto 92 prima interrompe un’azione d’attacco locale e poi conquista il fallo, venendo abbracciato dai compagni come se avesse fatto un gol. Nel mezzo, mettiamoci anche una difesa semplicemente impeccabile, ed un Denis che più passano le domeniche e più ricorda a tutti perché ha indossato la maglia della nazionale argentina.

Una compattezza ed uno spirito di sacrificio, che hanno aiutato gli uomini di Toscano a portare dalla loro parte gli episodi decisivi, vedi rigore (sacrosanto, così come testimoniano le immagini) realizzato da Denis. La Vibonese, prima di incontrare la Reggina, aveva fatto tremare il Bari al San Nicola, mentre al Razza aveva sfiorato il successo con la Ternana. Con la Reggina invece ha perso, e nella ripresa non è riuscita quasi mai ad entrare nell’area amaranto. Avanti così…

f.i.