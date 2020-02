Vibonese-Reggina, le pagelle dei quotidiani: difesa di ferro, sugli scudi anche De Rose e Rivas

La coppia Loiacono-De Rose, conquista la scena sulla Gazzetta del Sud all’indomani del successo amaranto a Vibo. Sia il difensore (“Chiude gli spazi ed è protagonista di interventi provvidenziali”), che il centrocampista (“Con il suo dinamismo e la sua esperienza guida il centrocampo”), hanno ricevuto 7 in pagella dal collega Mimmo Famularo. Alle loro spalle troviamo altri quattro calciatori amaranto: 6.5 per Guarna, Liotti, Blondett e Rivas. Sopra la sufficienza, anche mister Toscano: “Soffre l’intensità della Vibonese nel primo tempo, sistema tutto nella ripresa”. Il peggiore è Reginaldo (5), pomeriggio amaro anche per Corazza e Bianchi (5.5).

Anche questa settimana, nessuna insufficienza sulle colonne del Quotidiano del Sud. Il collega Rino Tebala premia con il 7 De Rose (“Punto di riferimento al centro. Da un suo tiro nasce il penalty”), Liotti (“Suo il cross che genera l’azione del rigore”), e Denis (“Solita freddezza dal dischetto, realizza il terzo penalty consecutivo”). Per il resto, 6.5 a tutta la squadra ad eccezione di Rolando, guadagnatosi la sufficienza nei 28 minuti che ha giocato prima di dover essere costretto a chiedere il cambio causa infortunio.

Fioccano i 7, sulle colonne del Corriere dello Sport. A riceverli sono Loiacono, Blondett, Gasparetto, Rivas ed il match winner Denis. Oltre la sufficienza (6.5) vanno anche Guarna e Toscano, mentre secondo il collega Maurizio Insardà il brasiliano Reginaldo (5.5) è l’unico a non convincere.

VIBONESE-REGGINA,LE PAGELLE DELLA GAZZETTA DEL SUD

Guarna 6.5, Loiacono 7, Gasparetto 6, Rossi 6, Blondett 6.5, Bianchi 5.5 (Sounas 6), De Rose 7, Rolando 6 (Liotti 6.5), Rivas 6.5 (De Francesco 6), Reginaldo 5 (Corazza 5.5), Denis 6 (Sarao 6). Allenatore: Toscano 6.5.

VIBONESE-REGGINA, LE PAGELLE DEL QUOTIDIANO DEL SUD

Guarna 6.5, Loiacono 6.5, Gasparetto 6.5, Rossi 6.5, Blondett 6.5, Bianchi 6.5 (Sounas 6.5), De Rose 7, Rolando 6 (Liotti 7), Rivas 6.5 (De Francesco 6.5), Reginaldo 6.5 (Corazza 6.5), Denis 7 (Sarao 6.5).

VIBONESE-REGGINA, LE PAGELLE DELLA GAZZETTA DELLO SPORT

VIBONESE-REGGINA, LE PAGELLE DEL CORRIERE DELLO SPORT

Guarna 6.5, Loiacono 7, Gasparetto 7, Rossi 6, Blondett 7, Bianchi 6 (Sounas 6), De Rose 6, Rolando 6 (Liotti 6), Rivas 7 (De Francesco sv), Reginaldo 5.5 (Corazza 6), Denis 7 (Sarao sv). Allenatore: Toscano 6.5.