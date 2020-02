Vibonese-Reggina i FLOP: Reginaldo e Corazza spuntati, Emmausso si divora il gol

La Reggina espugna Vibo ed infila la seconda vittoria esterna consecutiva. Decisivo un rigore del Tanque Denis. Due amaranto ed un rossoblù deludono le attese.

Reginaldo Ferreira da Silva (Reggina)-Pomeriggio opaco per il brasiliano. Le combinazioni con Denis e Rivas non gli riescono quasi mai, spreca alcuni appoggi con delle sbavature non certo in linea col suo grande talento e con la sua esperienza.

Simone Corazza (Reggina)-Per il bomber amaranto è un periodo complicato. Mister Toscano gli preferisce Reginaldo e lo fa partire dalla panchina, ma quando entra non riesce a fare meglio del compagno di reparto.

Michele Emmausso (Vibonese)-Si muove tantissimo e lo fa pure bene, ma ha sulla coscienza un episodio che incide parecchio. Sul punteggio di 0-0 Pugliese lo mette a tu per tu con Guarna, ma l’ex Genoa spreca tutto con una sorta di pallonetto che finisce alle stelle. Un minuto dopo, l’azione che porta al rigore decisivo di Denis…