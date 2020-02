Vibonese, Facciolo (all.in seconda): “Grande Vibonese, la squadra Ã¨ tornata ad essere brillante”

Ultime News

Dilettanti

03/02/2020 | A cura di Domenico Geria

ECCELLENZA – 20^ giornata Bocale ADMO-Sambiase 0-0 Il migliore in campo di RNP per il Sambiase: Facundo Urquiza – Arrivato in giallorosso nel mercato di dicembre, Urquiza è diventato subito un tassello prezioso...