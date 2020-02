Sambiase, Fanello: “Pari giusto, potevamo fare meglio nel primo tempo”

ECCELLENZA – 20^ giornata

Bocale ADMO-Sambiase 0-0

Danilo Fanello (allenatore Sambiase): “Nel primo tempo non siamo scesi proprio in campo, soffrendo soprattutto nell’ultimo quarto d’ora, merito del Bocale che ci ha messo in difficoltà con le sue qualità, senza però creare tanto ma rimenando sempre sul pezzo. Nel secondo tempo si è vista un’altra partita, siamo andati vicini al gol ma non siamo stati bravi; speravamo nella punizione di Umbaca dal limite ma è finita fuori, peccato, ma ci prendiamo questo punto. Il pareggio è lo specchio di quella che è stata la partita, il risultato più giusto per quanto visto nei 90′; meglio il Bocale nel primo tempo, meglio noi nel secondo, entrambe non abbiamo creato occasioni particolari. Speravamo nella punizione di Umbaca per rispondere al gol subito all’andata, ma allora Candido fu più preciso e il Bocale riuscì al 95′ a portarsi a casa i tre punti. Resta il rammarico per il primo tempo, non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, potevamo fare meglio perché abbiamo il potenziale per farlo.”