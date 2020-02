Vibonese, Lo Schiavo (ds): “Meritavamo la vittoria. Penalizzati dall’arbitraggio”

Direttamente dalla sala stampa dello stadio ”Luigi Razza”, le parole del direttore sportivo Lo Schiavo:

Sulla partita – “Credo che stasera la Vibonese abbia disputato un’ottima gara. Abbiamo avuto grandi occasioni da gol, non meritavamo questo risultato, meritavamo la vittoria, nel primo tempo abbiamo macinato tanto gioco. Siamo stati puniti dagli episodi ma la squadra ha dimostrato di essere sulla strada giusta per centare la salvezza”.

Sull’arbitraggio – “Mi ero promesso di non parlare più di arbitri, ma questa sera siamo stati davvero penalizzati. Il rigore lo voglio rivedere, dal campo ho avuto l’impressione che non ci fosse. Così la Vibonese fa fatica, nei momenti cruciali della partita viene penalizzata. Nelle ultime partite non ho visto buoni arbitraggi”.

Sui mancati risultati – “È un periodo che ci gira male, abbiamo disputato buone gare ma non siamo riusciti a vincere. Stasera anche il pareggio ci sarebbe stato stretto e con un arbitraggio più equo l’avremmo ottenuto”.

Sul mercato – “La Vibonese deve fare i conti con un budget limitato, specialmente rispetto a quello di squadre come la Reggina. Sono stufo di ricevere complimenti ed ottenere zero punti in campo”.