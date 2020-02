Reggina, Toscano: “Vittoria pesante su un campo difficile. Faccio un plauso ai ragazzi”

Direttamente dalla sala stampa del “Luigi Razza” le parole di mister Toscano dopo il successo contro la Vibonese:

Sulla partita – “Questa è una vittoria pesante contro una squadra organizzata che nel proprio campo ha messo sempre in difficoltà gli avversari e che ha un identità ben precisa. Abbiamo sofferto soprattutto nel primo tempo, nella ripresa è stata una gara combattuta, perlopiù sul piano della fisicità. Voglio fare un plauso ai ragazzi: hanno lottato tanto, fino a ieri c’era gente con influenza ed infiltrazioni. È stata un vittoria su un campo difficile. La squadra ha dimostrato di avere le qualità per vincere partite come questa.”

Sulla sfida con la Ternana – “Dobbiamo arrivarci bene, siamo ritornati ad essere la squadra che siamo stati per lunghi tratti. Per adesso ci godiamo la vittoria”.

Su Rolando – “Aveva fatto un’infiltrazione prima della partita, sapevamo che sarebbe potuto uscire a gara in corso. Domani farà gli esami del caso, in settimana aspettiamo anche Bertoncini e Garufo, che torneranno in gruppo”.

Sul gruppo – “Si è instaurato subito un grande gruppo, nei momenti difficili i ragazzi sono rimasti uniti, nei momenti belli non si sono esaltati. C’è grande armonia.”