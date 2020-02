Reggina, De Rose: “Recuperati i punti persi con il Bari. Nostri tifosi? Non ci sono parole per descriverli”

Direttamente dalla sala stampa dello stadio “Luigi Razza”, le parole del capitano amaranto Francesco De Rose al termine del match.

Sulla gara – “Oggi si sono affrontate due grandi squadre. Faccio i complimenti alla Vibonese che ha disputato una grande gara, eravamo a conoscenza del valore di questa squadra. È stata una partita dura, noi abbiamo risposto colpo su colpo ed alla fine il risultato ci ha premiati. Abbiamo recuperato i punti persi domenica scorsa. Dispiace per la Vibonese che è una squadra di buon livello”.

“Ternana? Pensiamo a noi stessi. Siamo padroni del nostro destino e dobbiamo continuare così”.

Sul rigore – “L’arbitro era vicinissimo e non ha esitato un attimo a fischiare. L’azione è stata molto veloce, sarei bugiardo a dire se effettivamente ci fosse oppure no. Oltre questo, a mio avviso, vi è un altro rigore netto su Rivas”.

Sulla tifoseria – “La tifoseria di Reggio Calabria ci sta accanto in qualsiasi momento, è di alto livello ed è stato il dodicesimo uomo in campo. Non ci sono parole per descriverli, cerchiamo di dare sempre il massimo anche per loro”.