LIVE! Vibonese-Reggina su RNP

Cari lettori di Reggionelpallone.it un saluto da parte di Antonio Calafiore e benvenuti al live match della sfida tra Vibonese e Reggina, valevole per la 24^ giornata di campionato del girone C di Serie C e con fischio d’inizio alle ore 17:30.

PRE-PARTITA

Continuare a macinare punti su punti, ritrovare una vittoria che manca da due giornate. La Reggina di mister Toscano è pronta per la sfida con la Vibonese, contro la quale vorrà tornare al successo dopo la sconfitta con il Francavilla ed il pareggio con il Bari, al termine di una gara, quest’ultima, nella quale si è rivista la Reggina carica, determinata e intensa che abbiamo visto nelle prime giornate. Squadra ritrovata, dunque, come lo stesso Toscano ha dichiarato in conferenza stampa. Ripartire, a testa alta, più forti (e consapevoli) di prima. Il vantaggio sulle inseguitrici (Bari e Ternana), adesso, è di 6 punti.

Al cospetto della capolista ci sarà una Vibonese che sta vivendo un periodo non brillantissimo, fatto da alti e bassi. La squadra di mister Modica non vince da 6 partite (ancora a secco nel 2020, l’ultima vittoria risale esattamente a 2 mesi ed un giorno fa, 7-2 alla Sicula Leonzio in Sicilia), nelle quali ha conquistato 4 pareggi e due sconfitte.

Per la sfida di oggi si preannuncia un esodo amaranto, con i supporters reggini che arriveranno in massa allo stadio “Luigi Razza”. Settore ospiti sold-out, con i 1250 tagliandi a disposizione polverizzati in poche ore. I tifosi amaranto hanno anche acquistato molti biglietti in tribuna (anch’essa sold-out), prima che il gos fermasse la vendita dei biglietti per i residenti a Reggio Calabria e Provincia.

Mister Toscano recupera Liotti (uscito malconcio dalla sfida con la Virtus Francavilla e costretto a saltare il Bari), torna dall’infortunio Marchi dopo circa due mesi e mezzo. Non ce l’hanno fatta a recuperare l’esterno Garufo ed il centrale Bertoncini (che, tuttavia, torneranno in gruppo questa settimana), così come Bresciani e Doumbia (tempi più lunghi per loro). Assente Farroni, che dovrà scontare l’ultimo turno di squalifica.

Per Modica, invece, la lista degli indisponibili è più corta, dal momento che solo Malberti è dato come assente ”sicuro”. In dubbio Berardi, Bubas rientra dalla squalifica.

La sfida tra Vibonese e Reggina non si può certo definire ricca di storia visto che, fino ad oggi, infatti, rossoblù ed amaranto, in campionato, si sono affrontati soltanto in tre occasioni. Il primo incrocio è targato Serie D, nella stagione 2015/16, con gli amaranto (la cui denominazione era Asd Reggio Calabria) guidati da Ciccio Cozza che al termine del match ottennero un pareggio (1-1, con Maesano che rispose ad Allegretti). Il secondo (ma primo precedente tra i professionisti) è datato ottobre 2016, quando al “Razza” i rossoblu vinsero grazie ad un calcio di rigore trasformato da Saraniti. Terzo ed ultimo, risalente alla scorsa stagione, lo 0-2 firmato Maciucca (autorete su spunto di Salandria) e Doumbia, per una vittoria che valse l’accesso ai play-off. Altri incroci tra le due squadre sono: la gara di coppa Italia dell’agosto 2016 (Bangu, Chiavazzo, Saraniti e De Francesco i marcatori) e le amichevoli datate agosto 2000 (0-0) e dicembre 2011 (0-6, con reti di Nicolas Viola, Bonazzoli, Alessio Viola (doppietta), De Rose e Missiroli).

All’interno della sfida di oggi, saranno tre gli ex di turno, tutti attualmente rossoblu con un passato in amaranto. Si tratta di Michele Emmausso (alla Reggina nella passata stagione, dove totalizza 14 presenze e zero reti prima di trasferirsi, a gennaio, al Cuneo), Alex Redolfi (trasferitosi a Vibo nell’agosto scorso dopo essere arrivato all’inizio della passata stagione, per lui dodici presenze ed una rete in amaranto, la prima vista dal vivo da Luca Gallo, in quel Reggina-Trapani 1-1 del 30 dicembre 2018) e Davide Petermann (perno del centrocampo rossoblu, in amaranto nella prima metà della scorsa stagione, dove ha totalizzato 14 presenze prima di trasferirsi, a gennaio, alla Pistoiese).

La gara odierna del ”Razza” sarà diretta dal signor Matteo Gariglio di Pinerolo, coadiuvato dai signori Di Giacinto di Teramo e Basile di Chieti. Tre gli incroci tra gli amaranto e Gariglio: Avellino-Reggina 1-2 dell’attuale stagione, Reggina-Fondi 0-0 del febbraio 2018 e Casertana-Reggina 0-1 (Sandomenico) del dicembre 2018.