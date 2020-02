Altro pari per il Bocale, reti bianche contro il Sambiase

ECCELLENZA – 20^ giornata

Bocale ADMO-Sambiase 0-0

Bocale – Partita intensa e in bilico fino alla fine quella andata in scena al “Pellicanò” tra Bocale ADMO e Sambiase; la formazione reggina, recuperati quasi tutti gli effettivi fatta eccezione per Secondi, gioca un primo tempo di alto livello ma non riesce a sfondare, rischiando nella ripresa quando la formazione ospite guadagna campo, senza però riuscire mai ad impensierire Parisi.

Nel riscaldamento mister Laface perde Candido, ridisegnando la squadra con l’inserimento di Nucera in difesa. Ottimo avvio degli ospiti, i quali premono subito sull’acceleratore; il Bocale ci mette poco però a prendere le misure al temibile avversario che viaggia sulle incursioni degli esterni Umbaca e Bernardi, il quale ingaggia un’avvincente sfida tra capitani con il biancorosso Brancati. Dall’altra parte Achaval, rientrato dopo la squalifica, duella per tutto l’incontro con il connazionale ed ex biancorosso Urquiza. Al 13′ proprio Achaval riceve palla da Etevenaux fuori area, girata fulminea e destro che non sorprende Iozzi; il bomber biancorosso dimostra di essere in gran giornata al 22′ quando si accentra da destra, inarrestabile, e serve Gatto in area: il giovane attaccante calcia due volte verso la porta venendo murato da un difensore in entrambi i casi. Nella circostanza, proteste da parte dei padroni di casa per un tocco con un braccio in area, non ravvisato dal direttore di gara. Nel quarto d’ora finale della prima frazione i reggini cingono d’assedio l’area di rigore lametina, collezionando mischie e corner; doppia opportunità per Achaval: al 31′ in mischia tenta di sorprendere Iozzi con una mezza rovesciata ma il portiere è attento; al 35′ su corner di Gatto gira di testa, l’estremo difensore blocca. Un minuto dopo Iozzi è costretto ad un intervento difficoltoso da un proprio compagno, Alfano, il quale svirgola un rinvio, la sfera s’impenna e il rimbalzo per poco non supera il portiere, costretto a bloccare la sfera pochi centimetri prima che superi la linea di porta. Al 42′ punizione tagliata di Gatto sulla quale non arriva alcuna deviazione e sempre il giovane portiere interviene in sicurezza. Un minuto più tardi occasione per il Sambiase: cross basso di Umbaca, Wojcik nel tentativo di anticipare Salandria devia la sfera verso la propria porta costringendo Parisi a distendersi e deviare in angolo; per il portiere di casa è il primo intervento del match. Senza recupero si va al riposo.

Il gioco riprende nuovamente con il Sambiase propositivo ma la risposta del Bocale è immediata. Al 5′ arriva la palla-gol più clamorosa del match per i padroni di casa: la difesa ospite allontana la sfera, Guerrisi di testa la ributta in area dove ci sono Achaval e Gatto completamente soli; lo spiovente viene girato verso la porta con la punta del piede da Gatto, Iozzi però compie una parata straordinaria arrivando a deviare con la punta delle dita, concedendo solo l’angolo. Con il trascorrere dei minuti il Sambiase guadagna campo mentre il Bocale fatica ad arrivare nell’area di rigore avversaria. Dopo un’ora di gioco senza cartellini, nella mezz’ora finale il direttore di gara ne esibisce ben 5. Al 17′, sugli sviluppi di un corner, il giovane Giampà raccoglie il pallone al vertice dell’area del Bocale e al volo spara un diagonale teso, di pregevole fattura, che si spegne pochi centimetri oltre l’incrocio dei pali. Nuova opportunità per gli ospiti al 26′ con una punizione dal limite di Umbaca, destro teso che supera la barriera ma non si abbassa, sorvolando di poco la traversa. Assedio finale della formazione di Fanello a caccia del colpo in trasferta, ma a parte alcune mischie insidiose in area di rigore, Parisi non è mai costretto ad intervenire per sventare minacce.

Si chiude senza reti una partita divisa a metà, con il Bocale che rispetto all’avversario, è riuscito più di una volta ad impensierire il portiere. Il punto ottenuto consente alla squadra di Laface di mantenersi a +7 sulla zona playout, mentre le vittorie di Isola Capo Rizzuto e Morrone allontanano il Sambiase dal quinto posto, distante adesso 4 punti.