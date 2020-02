2^ Categoria Girone E, 12^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Prima giornata di ritorno e turno di riposo per la capolista Polistena, non ne approfitta il Catona bloccato in casa dal Varapodio penultimo; sale a -2 dalla vetta il Santa Cristina, in ascesa anche Antonimina e Gallina.

12^ giornata

Antonimina-Campese 3-1 (01/02)

Audax Ravagnese-Gallina 1-3

Catona-Varapodio 1-1

Real Cittanova-Hierax 2-1 (01/02)

Sport Palmi-Santa Cristina 0-1

Riposa: Nuovo Polistena

Classifica

23 Nuovo Polistena*

21 Catona

21 Santa Cristina

19 Antonimina

17 Gallina

14 Real Cittanova

14 Sport Palmi

13 Campese

13 Hierax

9 Varapodio

4 Audax Ravagnese

*una partita in meno

Prossimo turno – 13^ giornata (09/02)

Gallina-Real Cittanova

Hierax-Antonimina

Nuovo Polistena-Catona

Santa Cristina-Audax Ravagnese

Varapodio-Sport Palmi

Riposa: Campese