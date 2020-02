Vibonese-Reggina, i TOP: tris amaranto, Tito giganteggia tra i rossoblÃ¹

La Reggina espugna Vibo ed infila la seconda vittoria esterna consecutiva. Decisivo un rigore del Tanque Denis. I migliori della sfida secondo ReggioNelPallone.it.

Daniele Gasparetto (Reggina)-Seconda partita da titolare, seconda prestazione maiuscola. Un leader difensivo che non consente a nessuno di prendergli tempo e posizioni. Nel gioco aereo è insuperabile.

Dimitris Sounas (Reggina)-Entra con la frenesia addosso. Poco più di mezz’ora da applausi per il centrocampista amaranto, che si fa trovare in ogni zona del campo con intelligenza e qualità. Peccato per il giallo che lo costringerà a guardare dalla tribuna la partitissima contro la Ternana…

German Denis (Reggina)-Tutti si aspettano la solita bordata, ed invece stavolta la palla finisce con l’accarezzarla: il risultato non cambia, terzo rigore decisivo e Reggina a + 8 sulla Ternana. Oltre al gol, lotta come un leone e consente alla squadra di guadagnare metri fondamentali. Tanque-mania…

Fabio Tito (Vibonese)-Una scheggia dell’out sinistro, al servizio delle maglie rossoblù. Rende difficile la vita a chiunque provi a saltarlo, prova a ribaltare il fronte d’azione con cambi di campo geometrici e insidiosi.

f.i.