Serie C girone C, il mercato delle grandi: Cavese, buon mix di esperienza e gioventù

Dalla capolista Reggina fino alla Cavese, che ad oggi chiude la griglia playoff. Le pagelle di ReggioNelPallone dopo la fine del calciomercato invernale.

CAVESE

Mercato in entrata: Abibi, p (Avellino-titolo definitivo), Badan, c (Verona-pt), Ricchi, d (Empoli-pt), Guadagno, c (Sangiustese-pt), Chiacchio, a (Casertana-titolo definitivo), Cernaz (svincolato-Pescara), Cesaretti, a (svincolato-Gubbio), D’Andrea, p (Fidelis Andria-fine prestito).

Mercato in uscita: Sandomenico, a (Avellino-pt), D’Ignazio, (Napoli-fpt), El Ouazni, a (svincolato), Goh (svincolato), Stranges, a (svincolato-Fidelis Andria).

Gli aquilotti hanno chiuso con ben otto movimenti in entrata, ma non chiamatela rivoluzione visto che più di un volto nuovo andrà ad infoltire la “linea verde” e magari sarà utile quando i titolari avranno bisogno di tirare il fiato. L’esperienza invece la porterà Cesaretti, il cui ritorno in Campania può aggiungere una freccia in più nell’arco dell’attacco a disposizione di Campilongo, dopo le partenze di due elementi che in questi sei mesi non hanno inciso, ovvero l’ex Reggina Sandomenico ed El Ouazni.

VOTO: 6.