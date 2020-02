Serie C girone C, il mercato delle grandi: tempi duri per il Catania…

Dalla capolista Reggina fino alla Cavese, che ad oggi chiude la griglia playoff. Le pagelle di ReggioNelPallone dopo la fine del calciomercato invernale.

CATANIA

Mercato in entrata: Capanni, a (Milan-prestito), Salandria, c (Reggina-titolo definitivo), Manneh, a (Carrarese-fine prestito), Vicente, c (svincolato-Juve Stabia).

Mercato in uscita:Sarno, a (Triestina-prestito con obbligo di riscatto), Distefano, a (Lazio-titolo definitivo), Carboni, a (Inter-titolo definitivo), Di Piazza, a (svincolato-Catanzaro), Lodi, c (svincolato-Triestina), Fornito, c (Rende-titolo definitivo), Catania, a (Sicula Leonzio-titolo definitivo), Bucolo, c (Sicula Leonzio-titolo definitivo), Llama, c (svincolato), Rossetti, a (svincolato-Messina).

La situazione difficilissima in cui versa il club etneo, ha creato quella che si potrebbe definire una campagna di indebolimento. Ciccio Salandria l’unico vero sorriso in entrata, ma in uscita è stata un’ecatombe, che ha portato gli etnei a perdere elementi che in questa categoria fanno la differenza, come Lodi, Di Piazza e Sarno (sarebbero partiti anche Rizzo e Dall’Oglio, se non fosse stato per il fatto che il primo ha rifiutato il Livorno ed il secondo non ha passato le visite mediche con gli stessi labronici). Cristiano Lucarelli è chiamato ad un’impresa, mentre una piazza sempre più depressa, tra l’ironico e l’avvilito suggerisce al mister di tornare ad indossare maglia e scarpini, in quanto sarebbe questo l’unico modo per sopperire alla mancanza di una punta…

VOTO: 4,5.