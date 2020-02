Villese, squadra e tecnico al club: “Stadio in settimana o ce ne andiamo”

La sconfitta rimediata oggi pomeriggio in casa del Brancaleone, per la Villese rischia di essere l’ultimo dei problemi.

Come risaputo, il club ha manifestato a chiare lettere il proprio malcontento per l’impossibilità, ormai divenuta cronica, di poter usufruire dello stadio Santoro. Una corsa ad ostacoli che l’attuale gruppo dirigente non è più disposto a sopportare, tant’è vero che fino a qualche giorno fa la possibilità di non presentarsi a questo turno di campionato era più che concreta. Così come scritto ieri, l’allarme rientrato dopo un incontro con l’Amministrazione ritenuto soddisfacente (clicca QUI), ma la problematica potrebbe ripresentarsi presto, e stavolta senza soluzioni positive.

Anche mister Porcino ed i calciatori, al pari dei dirigenti, non sono più disposti a continuare in queste condizioni, e subito dopo il fischio finale odierno, lo hanno detto a chiare lettere alla società. “Se lunedì non avremo lo stadio ce ne andiamo” è il messaggio forte e chiaro arrivato anche da staff tecnico e squadra. Il futuro della Villese dunque, si deciderà entro breve tempo: di nuovo al Santoro, sin dalla gara-salvezza contro il Monasterace, oppure stop al calcio a Villa San Giovanni.

f.i.