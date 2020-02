Ultime News

Manca sempre meno alla sfida di domani tra Vibonese e Reggina, in programma alle ore 17:30 al “Luigi Razza” di Vibo Valentia, dove è previsto un esodo amaranto. Per la sfida di domani, il tecnico dei rossoblu Giacomo...

Dalla capolista Reggina fino alla Cavese, che ad oggi chiude la griglia playoff. Le pagelle di ReggioNelPallone dopo la chiusura del calciomercato invernale. CATANZARO Mercato in entrata: Iuliano, c (Potenza-prestito), Carlini,...

Battuta d’arresto per la Reggina, che perde in casa contro la Cavese per tre reti a zero. Di seguito, il tabellino della gara: CAMPIONATO BERRETTI GIRONE F, 14ª GIORNATA REGGINA-CAVESE 0-3 Marcatori: 25′ Mirante,...