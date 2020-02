Vibonese-Reggina, la probabile formazione amaranto: possibili sorprese in avanti

”Sulla formazione di domani non ho dubbi”. Parola di Mimmo Toscano, che nella conferenza stampa odierna è apparso totalmente sicuro circa l’undici titolare da schierare domani per il match con la Vibonese.

In casa Reggina si va verso una conferma in blocco circa il reparto difensivo, con il trio visto contro il Bari che dovrebbe scendere in campo dal 1′ anche domani contro la Vibonese. Parliamo del pacchetto arretrato formato da Loiacono, Gasparetto e Rossi, con Marchi unico ricambio effettivo di ruolo vista l’assenza di Bertoncini.

In mezzo al campo spazio alla coppia Bianchi-De Rose, con Blondett che dovrebbe giocare nuovamente a destra e Rolando a sinistra. Possibile sorpresa sulla trequarti, che nelle ultime partite ha visto Sounas partire dal 1′ per poi lasciare il posto a Bellomo a gara in corso. Domani, però, potrebbe toccare a Rivas giocare dietro le due punte, così come ha fatto in allenamento durante la settimana all’interno dell’ipotetico undici titolare. In avanti, altra possibile sorpresa. Potrebbe partire dalla panchina, per la prima volta in stagione, il bomber Simone Corazza, il quale lascerebbe il posto alla coppia Denis-Reginaldo.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, De Rose, Bianchi, Rolando; Rivas; Denis, Reginaldo. All. Toscano

INFORTUNATI: Bresciani, Doumbia, Garufo

INDISPONIBILI: Bertoncini

SQUALIFICATI: Farroni