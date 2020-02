Vibonese-Reggina, i convocati amaranto: al Razza con cinque assenti

Sono ventitré i convocati di mister Toscano, per la sfida di domani tra Vibonese e Reggina. Torna Marchi, mentre in cinque salteranno la trasferta in terra vibonese. Bertoncini ha recuperato dall’infortunio ma è ancora in ritardo di condizione, Garufo, Doumbia, Bresciani sono sempre in lista indisponibili e Farroni al Razza sconterà la seconda delle due giornate di squalifica inflittegli dopo l’espulsione rimediata con la Virtus Francavilla-

Di seguito, l’elenco diffuso da reggina1914.it.

Portieri: Geria, Guarna

Difensori: Blondett, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Marchi,Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Reginaldo, Sarao