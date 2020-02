Serie C girone C, il mercato delle grandi: Potenza nel segno della continuitÃ 

Serie C girone C, il mercato delle grandi: Potenza nel segno della continuità

Dalla capolista Reggina fino alla Cavese, che ad oggi chiude la griglia playoff. Le pagelle di ReggioNelPallone dopo la chiusura del calciomercato invernale.

POTENZA

Mercato in entrata: Santopadre, p (Rimini-svincolato), Golfo, a (Parma-prestito), D’Angelo, c (Livorno-prestito).

Mercato in uscita: Iuliano, c (Catanzaro-prestito), Breza, p (Bologna-prestito con obbligo di riscatto), Arcidiacono, a (svincolato), Vuletich, a (svincolato), Lorusso, c (Gelbison-prestito).

Anche in questo caso non c’era molto da fare, se non cercare di mantenere il più possibile un organico che ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. La cessione di Iuliano si può considerare “pesante”, ma è stata in parte compensata dall’arrivo di D’Angelo. Forse si poteva piazzare il colpo per un attacco fin qui non certo travolgente, ma in tale ottica una ventata di freschezza potrebbe arrivare dalla velocità e dai guizzi di Golfo.

VOTO DI RNP: 6.