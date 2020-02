Serie C girone C, il mercato delle grandi: per il Catanzaro una rivoluzione di qualitÃ 

Serie C girone C, il mercato delle grandi: per il Catanzaro una rivoluzione di qualità

Dalla capolista Reggina fino alla Cavese, che ad oggi chiude la griglia playoff. Le pagelle di ReggioNelPallone dopo la chiusura del calciomercato invernale.

CATANZARO

Mercato in entrata: Iuliano, c (Potenza-prestito), Carlini, c (svincolato-Juve Stabia), Bleve, p (Lecce-prestito),Di Piazza, a (svincolato-Catania), Tulli, a (Trapani-titolo definitivo), Contessa, d (Feralpi Salò-titolo definitivo), Corapi, c (svincolato-Trapani), Atanasov, d (Viterbse-titolo definitivo).

Mercato in uscita: Signorini, d (Triestina-prestito), Doudou Mangni, a (Gozzano-prestito), Fischnaller, a (svc-Sudtirol), Elizalde, d (Pescara-fine prestito), Maita, c (Bari-titolo definitivo), Adamonis, p (Lazio-fine prestito), Figliomeni, d (svincolato), Favalli, d (Reggiana-titolo definitivo), Risolo, c (Virtus Francavilla-prestito), Nicastro, a (svincolato-Padova).

L’obiettivo promozione diretta, sfumato con larghissimo anticipo, ha portato il club di Noto a rivolare come un calzino le fila giallorosse. Una autentica rivoluzione caratterizzata da diciotto movimenti di mercato, otto in entrata e dieci in uscita. Alle partenze di alcuni big come Fischnaller, Maita, Figliomeni e Doudou Mangni, si è contrapposta una campagna acquisti di livello. Atanasov, Contessa, Tulli, Corapi, Di Piazza: se i nuovi arrivi si integreranno nei meccanismi del rientrante Auteri, le aquile possono quantomeno blindare la sesta posizione. Ciliegina sulla torta il ritorno di Iuliano, protagonista della squadra che l’anno scorso sfiorò le semifinali playoff.

VOTO DI RNP: 7.5.