Reggina, Toscano: “Squadra ritrovata. Vibonese? Ãˆ sempre un derby…”

Alla vigilia de match con la Vibonese, ol tecnico amaranto Mimmo Toscano ha incontrato gli organi di informazione per la consueta conferenza stampa pre-gara.

Di seguito, le sue parole:

Reggina ritrovata – “Ho visto la ferocia e l’intensità che i ragazzi hanno dimostrato per gran parte del campionato, si sono ritrovati in quello che sanno fare meglio. Non hanno rinunciato a niente, con coraggio, intensità e qualità hanno disputato una grande prestazione. È questa la squadra che ha fatto innamorare la città e questa deve essere fino alla fine del campionato”.

Sulla Vibonese – “La Vibonese ha una precisa identità che ha dimostrato anche all’andata. L’allenatore è zemaniano ed è molto preparato, ha sempre dato un identità alle sue squadre. Affrontiamo una squadra che potrebbe diventare più pericolosa del Bari per movimenti e gioco, dovremo essere bravi a capire certe situazioni di gioco. È sempre un derby, quindi non una partita come le altre”.

Sugli esterni – “Domenica sulle corsie esterne abbiamo fatto bene, anche se ovviamente potevamo fare meglio. Liotti è recuperato al 100%, Blondett ha dato le sue garanzie e Rolando domenica ha fatto una grande partita”.

Sul mercato – “Siamo soddisfatti perchè ci siamo mossi in anticipo. Rubin si sta allenando con grande serietà ed intensità, Doumbia sta recuperando dall’infortunio. Più volte questa squadra ha dimostrato che l’importante è la Reggina e lo ha dimostrato più volte”.

Su Gasparetto – “Ha trovato poco spazio, finora ha meritato di partire dall’inizio ma non l’ha fatto, anche se non per demerito suo ma per merito degli altri. È rimasto sempre sul pezzo e si è fatto trovare pronto dall’oggi al domani. Sono convinto che ci saranno altre testimonianze come quella di Gasparetto”.

Sugli indisponibili – “Bertoncini dovrebbe aggregarsi alla squadra tra mercoledì e giovedì, probabilmente un giorno prima Garufo, per Bresciani invece ci vorrà qualche settimana in più”.

Troppi gol subiti – “Dobbiamo lavorare su qualche dettaglio, perchè qualche gol subito ha delle analogie. Ci lavoreremo, allo stesso modo di quando abbiamo lavorato sui gol fatti”.

Sul momento di Corazza – “In questo momento bisogna lasciare gli attaccanti tranquilli. La squadra gli sta dimostrando tanta fiducia e questo è un ingrediente fondamentale per permettere a Corazza di sbloccarsi”.