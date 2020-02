Eccellenza: Trebisacce-Paolana 0-0, la nuova classifica

Ultime News

Dalla capolista Reggina fino alla Cavese, che ad oggi chiuse la griglia playoff. Le pagelle di ReggioNelPallone dopo la chiusura del calciomercato invernale. REGGINA Allenatore: Toscano. Mercato in entrata: Liotti, d...

Reggina

”Sulla formazione di domani non ho dubbi”. Parola di Mimmo Toscano, che nella conferenza stampa odierna è apparso totalmente sicuro circa l’undici titolare da schierare domani per il match con la Vibonese. In...