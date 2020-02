BERRETTI – Reggina-Cavese 0-3, il tabellino

Battuta d’arresto per la Reggina, che perde in casa contro la Cavese per tre reti a zero.

Di seguito, il tabellino della gara:

CAMPIONATO BERRETTI GIRONE F, 14ª GIORNATA

REGGINA-CAVESE 0-3

Marcatori: 25′ Mirante, 30′ rig. Montaperto, 45’+1′ Di Gilio.

Reggina (4-3-2-1): Spina; Pellicanò, Rechichi, Tutino (46′ Misiti), Rao (46′ Neri); Sgrò (63′ Russo), Arigò, Ambrogio; Provazza, Magnavita (46′ Domanico); Belcastro (80′ Foti). A disposizione: Tomo, Verteramo, Tosti. Allenatore: Saviano.

Cavese (4-3-3): Paduano; Donzetti, Petrosino, Bravaccini, Avolio (60′ Battimelli); Di Gilio, Napolitano (88′ Aruta), Mirante; Orefice (53′ Riviera), Montaperto (88′ Cozzolino), G. Conte (60′ Naddeo). A disposizione: A. Conte, Liguori, Vaccarro, Di Gennaro, Carbone. Allenatorer: Perrella.

Arbitro: Giovanni Idone di Reggio Calabria (Umberto Emanuele di Lamezia Terme e Fernando Cantafio di Lamezia Terme).

Note – Spettatori 100 circa. Ammoniti: Sgrò (R), Foti (R), Misiti (R), all. Saviano (R), Donzetti (C). Recupero: 2’pt, 4’st.