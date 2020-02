BERRETTI – Al Sant’Agata festeggia la Cavese: Reggina travolta 0-3

Battuta d’arresto. Cade la Berretti amaranto, che questo pomeriggio è uscita sconfitta dal confronto con la Cavese, giocatosi al Centro Sportivo Sant’Agata. Gli ospiti hanno sfoderato una grande prestazione in riva allo Stretto, dove si sono imposti con il risultato di 3-0, dimostrando la loro superiorità. Forza fisica, tecnica, aggressività e cinismo: queste le caratteristiche degli aquilotti campani, bravi a mettere alle corde una Reggina scarica, spenta, a tratti imprecisa e con diverse assenze (Bezzon e Criaco fuori per infortunio, Nemia out per attacco febbrile).

Molto più in palla la Cavese, soprattutto nel primo, che inizia ad alti ritmi e vede gli ospiti passare in vantaggio al 18′ con Mirante (che con un gran tiro al volo all’interno dell’area insacca Spina e porta in vantaggio i suoi). Tre minuti dopo, il raddoppio. Errore della difesa amaranto che regala un calcio di rigore ai campani, facilmente trasformato da Montaperto. E’ il gol che taglia le gambe alla squadra di mister Saviano, che alla fine del primo tempo subisce anche il terzo gol per mano di Di Gilio, in seguito agli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella ripresa i padroni di casa provano in qualche modo a reagire, colpendo legni e cercando più volte la ripartenza e la conclusione in porta, più volte, però, neutralizzata dalla retroguardia blufoncé.

La Cavese resta seconda alle spalle della capolista Catanzaro, a due lunghezze di distanza, mentre la Reggina rimane a quota 16 punti al terzultimo posto, con i play-off che sembrano essere sempre più lontani. Adesso testa alla sfida di sabato in quel di Lentini con la Sicula Leonzio, dove gli amaranto saranno chiamati ad una prova importante e, soprattutto, a portare punti a casa.