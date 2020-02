Serie C girone C, il mercato delle grandi: il Monopoli puÃ² stupire ancora

Serie C girone C, il mercato delle grandi: il Monopoli può stupire ancora

Dalla capolista Reggina fino alla Cavese, che ad oggi chiude la griglia playoff. Le pagelle di ReggioNelPallone dopo la chiusura del calciomercato invernale.

MONOPOLI

Mercato in entrata: Oliana, d (Rimini-titolo definitivo),Tsonev, c (Lecce-prestito).

Mercato in uscita: Cavallari, d (Rimini-titolo definitivo), Ferrara, d (Sicula Leonzio-prestito), Milli, p (Lecce-fine prestito), Mendicino, a (Rimini-titolo definitivo).

I pugliesi si sono dimostrati una delle realtà più belle di questo girone meridionale, e dopo il gong dello Sheraton hanno tutte le carte in regola per continuare a danzare al tavolo delle grandi. In uscita non si è mosso nessuno degli elementi che hanno trascinato il gabbiano, in entrata Tsonev può sicuramente dare ancor più imprevedibilità ed estro agli ultimi sedici metri.

VOTO: 6.5.