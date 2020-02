Serie C girone C, il mercato delle grandi: Ternana, conferme in blocco e colpo finale

Dalla capolista Reggina fino alla Cavese, che ad oggi chiuse la griglia playoff. Le pagelle di ReggioNelPallone dopo la chiusura del calciomercato invernale.

TERNANA

Mercato in entrata:Verna, c (Pisa-prestito).

Mercato in uscita: Boateng, a (Siena-prestito).

Il Presidente Bandecchi aveva annunciato che gli umbri non si sarebbero mossi, dando piena fiducia all’organico che sta battagliando nell’alta classifica fin dall’inizio del campionato. Promessa mantenuta fino ad un certo punto, dal momento che nelle ultime battute è stato piazzato il colpo Verna (15 presenze in B col Pisa). L’uscita di Boateng in prestito non intacca mimimamente gli scenari precedenti, visto che il calciatore aveva fatto ritorno in rossoverde dalla Juve Stabia, nelle cui fila ha militato fino a dicembre.

VOTO: 6,5.