Serie C girone C, il mercato delle grandi: per il Bari rinforzi in ogni reparto

Dalla capolista Reggina fino alla Cavese, che ad oggi chiuse la griglia playoff. Le pagelle di ReggioNelPallone dopo la chiusura del calciomercato invernale.

BARI

Mercato in entrata: Costantino, a (Triestina-prestito), Pinto, d (Fiorentina-prestito), Ciofani, d (Pescara-titolo definitivo), Laribi, c (Verona-prestito), Maita, c (Catanzaro-titolo definitivo).

Mercato in uscita: Cascione, d (svincolato), Neglia, a (Fermana-prestito), Awua, c (Livorno-prestito),Ferrari, a (Livorno-prestito),Kupisz, c (Trapani-prestito), Floriano, a (svincolato).

Un rinforzo in ogni reparto, per un’altra squadra che di qualità ed esperienza ne aveva in abbondanza. Ciofani e Laaribi sono elementi di categoria superiore, anche Maita per la serie C può considerarsi un elemento di prima fascia. Costantino, ultimo arrivato, magari non sarà l’acquisto “boom” che in molti si aspettavano per l’attacco, ma analizzando il suo score ci si accorge che i gol negli ultimi anni li ha sempre fatti. Cambiamenti importanti anche in uscita, laddove hanno salutato calciatori di livello come Awua, Kupisz e soprattutto Ferrari, i quali hanno deluso le attese.

VOTO: 7.