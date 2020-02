Serie C girone C, il mercato delle grandi: Reggina ok, ritocchi mirati per la capolista

Dalla capolista Reggina fino alla Cavese, che ad oggi chiuse la griglia playoff. Le pagelle di ReggioNelPallone dopo la chiusura del calciomercato invernale.

REGGINA

Allenatore: Toscano.

Mercato in entrata: Liotti, d (svcincolato-Pisa), Nielsen, c (svincolato-Sarpsborg 08), Sarao, a (svincolato-Cesena).

Mercato in uscita: Salandria, c (Catania-titolo definitivo).

Gli amaranto dovevano fare poco o nulla, gli acquisti sono stati mirati e funzionali al percorso. Le qualità di Nielsen non si discutono, lo stesso Liotti in futuro può tornare davvero utile nonostante gli inizi in sordina. In attacco Sarao si candida a dare respiro al trio Corazza-Denis-Reginaldo, e va a completare un reparto che nelle prossime settimana potrà contare anche su Doumbia. Dispiace per la cessione di Salandria, ultimo calciatore antecedente all’era Gallo ma soprattutto ragazzo attaccatissimo alla maglia amaranto. A Toscano il compito di gestire un gruppo particolarmente folto, ma in questo il tecnico si è già dimostrato un maestro…

VOTO: 7.