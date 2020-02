Accadde oggi: cuore amaranto, Cozza riprende la Roma

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto: 1 febbraio 2009, Reggina-Roma 2-2.

1 febbraio 2009, serie A, 3^ giornata di ritorno. Stagione difficilissima per la compagine dello Stretto, che annaspa in fondo alla classifica. Riaffidati da poco a Nevio Orlandi dopo la breve partentesi Pillon, gli amaranto cercano l’impresa contro la Roma di Spalletti. L’entusiasmo travolgente dei primi anni di A sembra un pallido ricordo, il Granillo tocca a malapena le diecimila presenze complici le condizioni atmosferiche (nella foto, la Curva Sud così come si presentava quel giorno).

Le speranze di salvezza si riaccendono sul finire del primo tempo, quando Rosetti indica gli undici metri dopo di Mexes su Corradi: dal dischetto va lo stesso attaccante, che batte Doni, La gioia però dura solo due minuti, poco prima del rientro negli spogliatoi Pizzarro pareggia i conti con una precisa conclusione dal limite.

Nella ripresa, sul Granillo cala il gelo. Fallo di Cirillo su Okaka, stavolta il penalty è per la Roma: Campagnolo si conferma specialista sull’esecuzione di Pizzarro, ma lo stesso cileno mette dentro sulla ribattuta. Proprio quando la quarta sconfitta casalinga consecutiva sembra dietro l’angolo, la Reggina si aggrappa ancora una volta ad uno dei suoi uomini più rappresentativi di sempre: mancano 9′ alla fine, quando Ciccio Cozza sfrutta un rinvio errato delle difesa romanista e da due passi timbra il pari.

Finisce 2-2. La situazione rimane difficilissima, ma stavolta il Granillo applaude una squadra che nonostante le evidenti difficoltà ha dato tutto.

Di seguito, il tabellino di quel Reggina-Roma.

REGGINA-ROMA 2-2

Reggina: Campagnolo; Lanzaro (1’st Cirillo), Valdez, Santos; Krajcik (32’st Sestu), Barreto, Cozza, Barillà, Costa; Di Gennaro (22’st Rakic), Corradi. In panchina: Puggioni, Hallfredsson, Alvarez, Ceravolo. Allenatore: Orlandi.

Roma: Doni; Cicinho, Mexes, Juan, Tonetto; Taddei (35’st Loria), Pizarro, De Rossi, Brighi; Okaka, Menez (21’st Aquilani). In panchina: Arthur, Diamoutene, Virga, Greco, Felipe. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Rosetti di Torino.

Marcatori: 44’pt rig. Corradi (RE), 46’pt Pizarro e 13’st Pizarro (RO), 36’st Cozza.

Note-Spettatori 10.000. Ammoniti: Santos, Mexes, Cirillo. Angoli: 4-4. Recupero: 1′, 4′.