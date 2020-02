Reggina, il punto sugli infortunati: Bertoncini non Ã¨ ancora pronto, Marchi si

Reggina, il punto sugli infortunati: Bertoncini non è ancora pronto, Marchi si

Disco rosso. Nonostante sia tornato ad allenarsi, Davide Bertoncini non prenderà parte alla trasferta di Vibo. Il difensore ha bisogno di qualche altro giorno per smaltire appieno la contrattura subita prima di Reggina-Virtus Francavilla, e così come annunciato da Mimmo Toscano, tornerà a lavorare con i compagni tra mercoledì e giovedì prossimo.

Completamente recuperato invece, Paolo Marchi: tornato anch’esso a disposizione dopo l’operazione a cui si è sottoposto a novembre, l’ex FeralpiSalò verrà inserito tra i convocati.

Oltre a Bertoncini, restano nella lista indisponibili Garufo, Bresciani e Doumbia.