Visti da vicino: la Vibonese raccontata da Francesco Iannello (ViboSport24)

Reduce dal pari esterno sul campo del Rende, per la Vibonese si avvicina l’impegno casalingo contro la Reggina, valevole per la 24^ giornata di campionato del girone C di Serie C. A pochi giorni dal match, in programma domenica alle 17:30, abbiamo contattato Francesco Iannello, collega di ViboSport24, il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

LA PRIMA PARTE DI STAGIONE – “Un giudizio certamente positivo. Va rammentato il fatto che questa squadra è partita con l’obiettivo di centrare la salvezza e che per molto tempo si è parlato di un campionato non di Serie C, ma quasi come se fosse una sorte di “B2”. La squadra, inoltre, è stata costruita in ritardo ed ha iniziato ad allenarsi ad estate inoltrata. Nessuno, forse, si aspettava una prima parte di stagione così spumeggiante con vittorie in casa in serie, vittorie roboanti nel punteggio (5-0 al Catania, 2-7 alla Sicula Leonzio). Poi c’è stato un calo fisiologico, ma il giudizio è ampiamente positivo”.

L’UMORE DELLA PIAZZA – “Non è eccezionale. Vibo è una piazza particolare. Lunatica, oserei dire apatica. Fa parte un po’ dell’indole del vibonese medio a tutti i livelli. Un’esaltazione incredibile nel momento delle vittorie ed uno spegnimento d’entusiasmo eccessivo ai primi risultati negativi. Manca equilibrio, derivante dal fatto che in città ed in provincia manca, forse, una cultura sportiva e calcistica di spessore”.

CALCIOMERCATO – “La situazione in queste ultime ore di mercato si è abbastanza movimentata. In uscita oltre a qualche giovane, sono andati via Cani (rescissione), ma, soprattutto, il centrocampista Mario Prezioso. Sono arrivati il difensore Sgambati dall’Agropoli ed il giovane Militano dalla Palmese, mentre in entrata per sostituire Prezioso si parla di uomini del calibro di Signorelli e Sbrissa e pare in dirittura d’arrivo l’acquisto di Ciccone in attacco”.

COSA VA E COSA NON VA – “E’ un momento difficile. La squadra proviene da due sconfitte consecutive subite in casa e dal pari con il Rende. Certamente non è la squadra dell’andata che è riuscita a trovare la via del goal con estrema facilità e, soprattutto, non è ancora la squadra che nei mesi autunnali ha fatto vedere di poter praticare un calcio spumeggiante. In ogni caso è positivo che sempre più elementi della rosa iniziano ad integrarsi al meglio: su tutti i giovani Del Col, Mahrous, Rezzi e lo stesso portiere Greco”.

DA TENER D’OCCHIO – “Non c’è una forma brillantissima, ma sicuramente i vari Bernardotto, Ciotti e Tito hanno dimostrato, quantomeno sotto il profilo della tenuta atletica e della pericolosità, di essere sulla buona strada”.

LE CARATTERISTICHE DELLA SQUADRA – “Le caratteristiche della Vibonese sono quelle di una squadra che ama giocare palla a terra, che ama giocare in profondità, che ama poter proporre in ampiezza il proprio gioco sfruttando l’intercambiabilità e la duttilità di molti suoi interpreti. Un gioco dispendioso, ma che porta i suoi frutti per le caratteristiche dei giocatori. Un gioco che ha bisogno di essere molto spesso proposto sulle fasce per mostrare tutta la propria esplosività e pericolosità”.

LA SFIDA DI DOMENICA – “Sicuramente si respira un clima positivo. C’è attesa e c’è tanta voglia di riscatto. Sono quelle partite che il tifoso sente, percepisce il profumo di una grande gara sotto tutti i punti di vista e poi a Vibo arriva la capolista che annovera al suo interno giocatori di grande calibro, su tutti Denis. Quest’ultimo da solo vale il prezzo del biglietto”.

SITUAZIONE INDISPONIBILI – “Rientra Bubas dalla squalifica. Mentre sarà difficile recuperare Berardi (in panchina contro la Reggina) e Malberti (per il difensore classe 1998 ci vorrà ancora un po’)”.

Si ringrazia il collega Francesco Iannello per la disponibilità.

A.C.