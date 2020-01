Reggina, tutto come previsto: ultimo giorno di mercato senza nessuna operazione

Lo Sheraton segna il rompete le righe, per la Reggina conferme in blocco e nessuna sorpresa in entrata.

Si conclude con un nulla di fatto il calciomercato della Reggina. Il club dello Stretto, che in entrata aveva già operato per tempo con gli arrivi di Liotti, Nielsen e Sarao, ha scelto di confermare i calciatori che fino a pochi giorni fa sono stati in bilico.

Qualche “chiacchierata” per Abdoud Doumbia, ma alla fine l’ex Livorno e Lecce rimarrà in amaranto ed appena smaltito il terzo infortunio stagionale cercherà di ritagliarsi un po’ di spazio partendo dalle “retrovie” insieme a Sarao. Rimane pure Rubin, che si giocherà un posto a sinistra con Liotti in attesa del recupero di Bresciani (non si prevedono tempi brevissimi per quest’ultimo). Respinte al mittente, le richieste di prestito per Hachim Mastour, registratesi fino ad oggi.

Il bilancio finale dunque è di tre acquisti ed una cessione, che ha portato Ciccio Salandria al Catania.

F.I.