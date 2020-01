CorSport: “Catania, alta tensione nello spogliatoio”

Catania, futuro incerto: "Lucarelli mastica amaro per essersi trovato all'improvviso senza un centravanti".

Il momento in casa Catania resta sempre delicato. La situazione difficile del club sta incidendo anche in sede di mercato, mentre sul campo sono arrivate due sconfitte consecutive, contro Viterbese in campionato e Ternana nel primo atto della semifinale di Coppa.

“A tutto questo comincia ad aggiungersi il malumore di Lucarelli-scrive il collega Concetto Mannisi nell’edizione nazionale del Corriere dello Sport-, che a Terni ha preferito non parlare dopo la sconfitta e che comunque mastica amaro per essersi trovato all’improvviso senza un centravanti: Di Piazza è stato ceduto, forse intempestivamente, al Catanzaro, Curiale si è fatto male subito dopo. Insomma è toccato a Barisic, che prima punta non è”.

Il malcontento dunque, si sta diffondendo anche tra staff tecnico e giocatori. “Si sussurra di una baraonda all’interno dello spogliatoio rossazzurro proprio dopo la sconfitta di Terni. I nervi sono a fior di pelle, se non arriveranno rinforzi la situazione potrebbe degenerare”.