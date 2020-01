Reggina, il ritorno dei “mastini” di centrocampo: De Rose e Bianchi in rampa di lancio

Una quantità industriale di palloni recuperati o meglio ancora sradicati dai piedi degli avversari, ma anche giocate importanti ed assist vincenti al servizio del gioco offensivo. Ciccio De Rose e Nicolò Bianchi, hanno rappresentato un perno importantissimo nell’economia del gioco della capolista Reggina, conquistando settimana dopo settimana i gradi di titolari all’interno del centrocampo orchestrato da Toscano.

Una delle migliori coppie di centrocampisti di tutta la serie C, se non la migliore in assoluto, che tuttavia nelle primissime battute di questo 2020 aveva conosciuto un periodo di comprensibile e fisiologica stanchezza. Proprio per questo motivo, sia il capitano che l’ex Vicenza hanno tirato il fiato nel match contro la Virtus Francavilla, finendo entrambi in panchina (Bianchi è poi entrato nell’ultima mezz’ora di gioco, al posto di Nielsen). Quattro giorni dopo, contro il Bari, la “premiata ditta” è stata riproposta, ed i risultati sono stati quelli dei tempi migliori, prova ne sia che la manovra barese è riuscita ad avere pochissimi sbocchi.

De Rose-Bianchi, un duo che si trova a meraviglia ed è di nuovo pronto a far venire il mal di testa ai costruttori di gioco avversari. Difficile che Toscano se ne privi nuovamente, a cominciare dalla trasferta di Vibo Valentia…

A.C.