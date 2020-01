S.Gaetano, Califano: “Non possiamo più nasconderci, vogliamo i playoff”

Il dado è tratto. Vittorie, bel gioco e posizioni di classifica importanti per il San Gaetano Catanoso, seria candidata ai playoff del girone D di Prima Categoria. Il Presidente dei biancazzurri, Gianluca Califano, fa il punto della situazione ai microfoni di ReggioNelPallone.it.

GIU’ LA MASCHERA!Prima di fissare l’obiettivo era giusto aspettare quantomeno il girone d’andata, visto che la squadra doveva affrontare un fisiologico periodo di rodaggio. Adesso non possiamo più nasconderci, ed è giusto dire che l’obiettivo del San Gaetano è quello di raggiungere i playoff-promozione. Abbiamo tutte le carte in regola per farlo, lo dicono i numeri, la classifica ma soprattutto le prestazioni offerte. Non c’è stata partita in cui il gioco e l’attaccamento alla maglia siano venuti meno, e questo lo ripeto sin dall’inizio del torneo.

QUALITA’ SUPERIORE-Si, probabilmente la gara di Melito contro il Borgo Grecanico ci ha dato ulteriore spinta, nonostante sia arrivata una sconfitta che non meritavamo. Avere avuto l’opportunità non solo di pareggiare, ma addirittura di vincere, contro una squadra che sta facendo campionato a sé, dimostra ulteriormente le nostre potenzialità. Il tasso tecnico è stato aumentato a gennaio con l’arrivo di un altro calciatore di qualità come D’Ascola, ma fortunatamente nel mercato invernale non abbiamo dovuto fare molto, a testimonianza che già in estate la società aveva operato bene e portato in biancazzurro più di un elemento di categoria superiore, vedi La Cava.

LOTTA APPASSIONANTE-Tranne che per il primo posto, dove come ho detto prima c’è un Borgo Grecanico che fa campionato a sé, la classifica è apertissima. Arrivare quinti sarebbe già un risultato ottimo, ma arrivati a questo punto non ci poniamo limiti. E’ importante continuare sul percorso tracciato, a cominciare dal derby di domani in casa del San Roberto Fiumara: sarà sicuramente una partita tiratissima, visto che anche gli avversari devono portare a casa punti pesanti in ottica salvezza diretta.

IL CAPOCANNONIERE-Modafferi è un calciatore eccezionale, tra i più rappresentativi di questa Prima Categoria, ed anche lui fa parte di quella cerchia di calciatori che dovrebbero giocare in categorie superiori. Ma è anche un ragazzo d’oro, ed è per questo che siamo particolarmente felici di vederlo in cima alla classifica dei capocannonieri, insieme a Marino. Noi dobbiamo essere orgogliosi di lui, e lui deve essere orgoglioso di una squadra che gioca al suo servizio e fa di tutto per mandarlo in gol: Marra, in particolare, credo che sia veramente un partner perfetto per il rendimento del nostro bomber.

f.i.