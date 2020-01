ReggioMed., Leo: “Ci giochiamo il campionato in trasferta, a Soriano sarà gara difficilissima”

La serie D? Una lotta a due tra San Luca e ReggioMediterranea. Questo il pensiero del copresidente degli amaranto Bruno Leo, il quale sottolinea l’importanza delle gare esterne che attendono il club di Croce Valanidi, a cominciare da quella di Soriano.

TRASFERTE CRUCIALI-Contro la Morrone non è stata la nostra migliore partita. Diciamo che siamo stati sfortunati, perché ci siamo confrontati contro una buona squadra che, a detta dei suoi stessi dirigenti, contro di noi ha fatto una grandissima partita, mentre la settimana precedente, col San Luca, aveva fatto molto male. Guardando il calendario, il nostro campionato si deciderà in trasferta, dove siamo attesi da partite cruciali come quelle di Locri, Lamezia e San Luca. Rispetto allo scorso anno, davanti ai nostri tifosi siamo stati molto altalenanti, ma restiamo comunque fiduciosi.

DA VIOLA A MISITI-Dopo la pesantissima sconfitta contro il San Luca, maturata al termine di un secondo tempo pessimo, era naturale che ci fosse un confronto tra Viola e la società. Al termine della riunione, è emerso a chiare lettere che non c’erano più gli stessi presupposti con cui avevamo iniziato. A quel punto, abbiamo pensato immediatamente a Misiti: già questa estate era la mia prima scelta, ma non se ne fece nulla in quanto il mister in quelle settimane doveva andare ad allenare le giovanili del Palermo, successivamente fallito e ripartito con una nuova proprietà. Il nuovo sistema di gioco, probabilmente è stato favorito da un calciatore delle qualità di Ancione, preso a gennaio. Per il resto, senza voler assolutamente gettare la croce addosso a chi c’era prima, adesso si respira molta più serenità da parte della squadra, soprattutto in allenamento.

ASSENZA PESANTISSIMA-Saba è un giovane di assoluta qualità ed ha davanti a sé un futuro importante, ma è normale che il reparto offensivo soffra la mancanza di uno come Piemontese, costretto a saltare già sette partite per infortunio. Il suo è un infortunio subdolo, che non ti consente di stimare con precisione la data di un recupero totale, ma credo proprio che domenica sarà con noi, anche se dovrebbe partire dalla panchina.

CORSA A DUE-Credo che ormai la lotta al primo posto sia delineata. Oltre a noi ed al San Luca, sinceramente non vedo altre squadre che possono giocarsela fino alla fine. Il Sersale sta facendo bene, ha un attacco micidiale ed un Russo che segna ogni domenica, ma ormai è troppo staccato. La stessa Vigor Lamezia, nonostante non abbia mai perso, credo che non possa andare oltre il secondo posto.

PRONTI ALLA BATTAGLIA-La classifica non deve ingannare, a Soriano ci aspetta una partita difficilissima ed approcciarla con sufficienza sarebbe un errore clamoroso. Non esistono partite facili in Eccellenza, questo ormai è sotto gli occhi di tutti: senza andare troppo indietro nel tempo, basta vedere il posticipo della scorsa settimana tra Sambiase e Vigor, nel quale la squadra terza in classifica, per il gioco espresso, sembrava quella di casa anziché quella ospite.

f.i.